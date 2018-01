Bush só anunciou o fim da guerra porque pedi, diz general O general reformado Tommy Franks tentou livrar o presidente George W. Bush do embaraço de ter declarado, há mais de um ano, o fim da fase de combates no Iraque. ?Foi minha culpa George W. Bush ter dito o que disse em 1º de maio do ano passado, só porque eu pedi?, disse Franks, ex-comandante das forças americanas no Iraque e no Afeganistão. Menos de dois meses depois da invasão do Iraque, Bush foi a um porta-aviões americano e declarou o fim das grandes batalhas, com uma faixa ao fundo dizendo ?Missão Cumprida?. O discurso de Bush e os dizeres da faixa vêm sendo continuamente criticados e ridicularizados desde então. ?Eu queria que a fase de operações militares terminasse o quanto antes, porque muitos países neste planeta tinham dito que, assim que o negócio principal acabasse, iriam ajudar com a pacificação?, disse Franks.