Bush só gasta 2% da verba de reconstrução do Iraque Apenas US$ 366 milhões foram gastos de um total de 18,4 bilhões aprovados pelo Congresso americano para a reconstrução do Iraque, no último trimestre. O valor, que consta do mais recente relatório do escritório de orçamento da Casa Branca, é a primeira prestação de contas dessa verba e representa menos de 2% do dinheiro para reconstrução liberado pelos congressistas. Os fundos deveriam cobrir tudo, do treinamento da polícia iraquiana ao incentivo à pequena empresa e à reconstrução da infra-estrutura elétrica, hídrica, sanitária e petrolífera. O porta-voz do escritório de orçamento, Chad Kolton, disse que já estão prontos os planos para gastar mais US$ 11,1 bilhões. ?Portanto, quase todo o dinheiro está a caminho?, afirmou. Kolton argumenta que o dinheiro está sendo gasto lentamente por conta do grande número de contratos de longo prazo, nos quais o pagamento só é feito depois que parte significativa do trabalho está concluída. ?Os processos são planejados para serem lentos, garantindo que o dinheiro do contribuinte é m gasto?, disse ele.