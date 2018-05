Bush supera Obama em popularidade O ex-presidente George W. Bush é hoje mais popular do que Barack Obama, segundo pesquisa do Instituto Gallup, que fez uma avaliação sobre todos os presidentes americanos dos últimos 50 anos. Obama, que tem a aprovação de 46% dos americanos, supera apenas Richard Nixon, presidente de 1969 a 1974, que tem 29%. Bush, que chegou a ter 25% de aprovação durante a tragédia do Katrina, em 2005, agora tem 47%. Ele teria se favorecido da grande exposição na mídia em novembro, quando lançou seu livro de memórias, Decision Points ("Pontos de Decisão", em tradução livre).