Bush suspende proibição para explorar petróleo offshore O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, suspendeu uma proibição executiva contra a exploração de petróleo offshore, um movimento que deverá pressionar o Congresso a retirar sua própria proibição. "O tempo para ação é agora", disse Bush em um breve comunicado feito no jardim da Casa Branca. "Este é um período difícil para milhões de famílias americanas", acrescentou. A moratória sobre a exploração offshore, em vigor desde 1981, não será plenamente revertida até que o Congresso remova a proibição legislativa. Bush pediu ao Congresso para fazer isso há um mês, dizendo que retiraria a proibição executiva quando houvesse tal ação do legislativo. Contudo, "como o Congresso controlado pelos democratas ficou com os braços cruzados, os preços do gás continuaram a subir", disse Bush. "A recusa em agir é inaceitável", acrescentou. A suspensão da proibição executiva sozinha não terá impacto sobre os preços do petróleo, segundo reconhece a Casa Branca. Mas é um movimento simbólico que joga a pressão sobre o Congresso. Além de suspender a proibição executiva para exploração de petróleo offshore, Bush renovou os pedidos para aumentar o desenvolvimento do xisto de petróleo no oeste dos EUA e a exploração no norte do Alasca. As informações são da Dow Jones.