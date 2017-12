Bush telefona a Putin antes de reunir-se com ministros russos O presidente norte-americano George W. Bush falou ao telefone com o presidente russo Vladmir Putin, mas não foram revelados detalhes da conversa. Após a ligação, Bush reuniu-se na Casa Branca com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Igor Ivanov, e com o ministro da Defesa, Sergei Ivanov. Antes do encontro, os dois ministros russos encontraram-se com o secretário de Estado norte-americano, Collin Powell, e com o secretário da Defesa, Donald H. Rumsfeld. Ontem, Sergei Ivanov afirmou que a Rússia poderia apoiar ação militar dos EUA no Iraque se os norte-americanos apresentassem provas de que o Iraque desenvolve armas de destruição em massa.