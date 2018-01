Bush telefona para Gutiérrez para cumprimentar o presidente eleito O presidente dos EUA, George W. Bush, telefonou hoje para seu colega eleito no Equador, o ex-coronel Lucio Gutiérrez, para cumprimentá-lo pela vitória nas urnas, embora tenha demorado um pouco mais do que o tempo habitual para cumprir com essa etiqueta. Bush ligou para Gutiérrez dois dias depois do triunfo do ex-militar na votação de domingo, quando geralmente o presidente americano se comunica com os eleitos como seus futuros colegas no mesmo dia da vitória ou no dia seguinte. A imprensa local destacou que Gutiérrez, considerado como um político populista de esquerda e que tem em seu passado a participação em um golpe de Estado, é visto em Washington com reservas. No entanto, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que - durante a conversa telefônica - Bush "expresou seu apoio à democracia equatoriana e disse ao candidato vitorioso que aguarda por uma reunião mais adiante com o novo presidente" eleito. Disse também que o governo americano quer trabalhar com Gutiérrez a respeito de alguns temas especialmente sensíveis a Washington, como a luta contra o narcotráfico na zona andina e o livre comércio.