Bush tem apoio de 86% de americanos O público americano encara com certa reserva a maneira como a administração de George W. Bush está combatendo o terrorismo, segundo uma pesquisa divulgada hoje. O levantamento também mostra um forte apoio à performance do presidente. A pesquisa, realizada em conjunto pela rede de televisão CBS e pelo jornal The New York Times entre os dias 7 e 10 deste mês, ouviu 1.057 adultos e tem uma margem de erro de 3 pontos porcentuais. Entre os resultados da pesquisa se destacam a aprovação do trabalho do presidente por 86% dos entrevistados. Metade dos americanos disseram não saber o suficiente sobre os efeitos nas liberdades civis de uma nova lei antiterrorismo para saber se a apoia ou não. Se pudessem escolher, 50% dos entrevistados também prefeririam o uso de cortes civis para julgar suspeitos de terrorismo, enquanto quatro em 10 preferem tribunais militares. Além disso, dois terços dos pesquisados afirmaram que o governo não deveria ter o direito de realizar julgamentos secretos e se opõem a permitir que o governo monitore chamadas telefônicas e e-mails, mesmo que com o objetivo de combater o terrorismo. Quatro em cinco americanos (82%) pensam que o Congresso deveria participar das mudanças judiciais.