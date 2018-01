Bush tem mais votos que Kerry no colégio eleitoral O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, John Kerry, está um pouco atrás do presidente George W. Bush na batalha pelos 270 votos necessários no colégio eleitoral para conquistar a presidência. Pelo sistema americano, cada Estado conta com um certo número dos chamados ?votos eleitorais?, que são os que têm verdadeiro valor na hora de determinar a eleição presidencial. Em 2000, Al Gore obteve mais votos populares, mas ficou para trás em votos eleitorais e Bush ganhou a presidência. Com três meses de campanha pela frente, Kerry conta com 14 Estados, mais o Distrito de Columbia, onde fica a capital, Washington, perfazendo 193 votos eleitorais. Bush tem 25 Estados que valem 217 votos, segundo análise da Associated Press. Ambos os candidatos estão abaixo do número necessário de votos, 270, e encontram-se empatados nas pesquisas em 11 Estados. Kerry tem pequena vantagem em três outros Estados (25 votos ao todo) e Bush, em sete (73 votos).