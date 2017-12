Bush tem vantagem em estados onde resultado está indefinido O presidente norte-americano George W. Bush pode sair vitorioso nas eleições realizadas ontem, mesmo após a queda de sua vantagem no número de votos obtidos no Colégio Eleitoral em relação ao democrata John Kerry. Bush está com 254 votos do Colégio Eleitoral e Kerry, com 252 votos. Nos três Estados onde o resultado ainda está indefinido, o atual presidente está à frente de Kerry. De acordo com a mais recente atualização da CNN sobre a apuração dos votos, feita às 10h15 (de Brasília), Bush detinha 51% dos votos no Estado do Novo México, contra 49% de Kerry. O Estado tem cinco votos no Colégio Eleitoral e foram apresentados os resultados de 99% dos distritos eleitorais. No Estado de Iowa, onde a apuração dos votos foi feita em 99% dos distritos eleitorais, Bush também obteve vantagem, com 50% dos votos, contra 49% de Kerry. O Estado tem sete votos no Colégio Eleitoral. Em Ohio, onde 100% dos distritos eleitorais já apresentaram seu resultado - de acordo com a CNN -, Bush estaria com 51% dos votos e Kerry com 49%. No entanto, falta ainda contabilizar os votos dos provisionais e dos ausentes. Embora a estimativa seja de não ultrapassem 175 mil votos, de acordo com o Secretário do Estado de Ohio, o resultado do Estado agrega grande atenção, já que os 20 votos do Estado no Colégio Eleitoral seriam a única chance de Kerry superar o presidente Bush. Dessa forma, especialistas acreditam até que, eventualmente, o democrata poderá contestar o resultado do Estado. O candidato precisa de 270 votos no Colégio Eleitoral para ser presidente dos EUA.