Bush tenta reconquistar apoio da Europa na visita a Alemanha O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, espera na viagem a Alemanha, quarta-feira, reacender o apoio europeu que era forte depois dos atentados de 11 de setembro, mas tem enfraquecido diante da impressão de que sua administração está se tornando cada vez mais unilateralista nas questões internacionais. Autoridades norte-americanas disseram que Bush aproveitará o convite para discursar no Parlamento europeu para sublinhar a necessidade de se manter a cooperação na guerra contra o terrorismo liderada pelos EUA e para explicar suas políticas e decisões. Alemães e outros europeus têm se mostrado preocupados com a agressiva posição dos EUA em relação ao Iraque, Irã e Coréia do Norte - o triunvirato rotulado por Bush de "Eixo do Mal" - assim como com várias outras políticas de sua administração. "A percepção é de que existe uma luta em curso dentro da administração entre pessoas que pensam que podem fazer tudo sozinhos... e um grupo que pensa que a guerra contra o terrorismo não pode ser vencida sem parceiros", disse Thomas Risse, um professor de relações internacionais na Universidade Livre de Berlim. "A questão é onde fica o presidente nesse confronto, e penso que é o que as pessoas querem ouvir". Derrube este muro Hospedado no hotel Adlon, na praça Unter den Linden na antiga Berlim Oriental, Bush estará a poucas centenas de metros do Portão de Brandenburgo. Foi do outro lado do portão do século 18 - e do outro lado do Muro de Berlim - que o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan desafiou o então presidente soviético Mikhail Gorbachev, 15 anos atrás, a permitir a reunificação da Alemanha com as famosas palavras: "Senhor Gorbachev, abra este portão! Senhor Gorbachev, derrube este muro!" Depois dos atentados de 11 de setembro, cerca de 200 mil berlinenses reuniram-se no portão em solidariedade aos Estados Unidos. Muitos vestiam camisas ou portavam cartazes declarando "Somos todos nova-iorquinos", adotando a frase pronunciada por John F. Kennedy em 1963 - "Ich bin ein Berliner" (Sou um berlinense" -, em apoio a Berlim Ocidental, uma ilha rodeada pela comunista Alemanha Oriental). Muito do apoio inicial se desvaneceu e cerca de 100 manifestações de protesto estão programadas em toda a Alemanha para coincidirem com a visita de Bush. Numa grande manifestação hoje, a polícia estimou que 17 mil pessoas participaram de um protesto contra qualquer ampliação da guerra contra o terrorismo liderada pelos EUA. Roscas A passeata pacífica partiu da Unter den Linden e seguiu até a Alexanderplatz, a principal praça de Berlim Oriental. Alguns manifestantes carregavam cartazes onde se lia: "Roscas em vez de bombas" e "Guerra é terrorismo - parem o incêndio global de Bush". "Essa teoria de ´Eixo do Mal´ é perigosa, e aliados como a Alemanha precisam aproveitar essa oportunidade para adverti-lo sobre isto", opinou a manifestante Christa Peter, uma professora de 46 anos. Numa cidade marcada por anuais distúrbios de Primeiro de Maio, autoridades não quiseram dar chance ao azar, e mobilizaram mais de 10 mil policiais para garantir a segurança durante a viagem de 19 horas de Bush a Berlim, que começa na noite desta quarta-feira e termina na tarde de quinta, quando ele voa para Moscou. Caubóis e caugirls Uma série de outros protestos contra a política externa dos EUA está planejada para quarta e quinta-feira - que vão desde um missa ecumênica até manifestações de "caubóis e caugirls contra a guerra". Até mesmo o parceiro menor da coalizão do chanceler Gerhard Schroeder, o partido dos Verdes, divulgou um comunicado expressando apoio a muitas das preocupações dos manifestantes. O comunicado chegou perto de endossar oficialmente os protestos. "Temos substanciais e crescentes críticas aos desdobramentos da política da administração dos EUA nos últimos meses", disse o partido. Inimigo não Entretanto, o ministro do Exterior Joschka Fischer afastou-se de outros verdes, dizendo à revista Der Spiegel que não seria correto que os alemães, após terem recebido no mês passado o presidente russo Vladimir Putin de braços abertos, tratem Bush como um inimigo. Mas o sentimento de exclusão das decisões dos EUA continua a alcançar os mais altos níveis dos governos europeus. Autoridades alemãs, por exemplo, dizem que Washington deveria ter sido mais explícito em público desde o começo sobre como queria que seus aliados contribuíssem militarmente com a campanha antiterrorismo. Constrangimento Ao invés disso, houve um constrangimento em novembro quando Schroeder anunciou que havia sido pedida uma contribuição específica da Alemanha, para logo depois o secretário de Defesa Donald Rumsfeld afirmar que nenhum pedido específico havia sido feito. O embaixador norte-americano na Alemanha, Dan Coats, disse que Bush planeja aproveitar o discurso no Parlamento, o Bundestag, para falar sobre a cooperação e explicar as políticas e decisões dos EUA nos últimos meses. "É uma oportunidade para o presidente falar não apenas para o público alemão, mas para o público europeu", disse Coats. Rompendo uma tradição, a escolha de Bush pelo hotel Adlon o tornará o primeiro presidente norte-americano a ficar onde era Berlim Oriental antes da queda do muro em 1989. Autoridades alemãs insistiram para que Bush ficasse onde ficam os outros presidentes - fora do centro da cidade, onde os protestos podem ser mais facilmente controlados - mas, segundo sua agenda oficial, o foco de sua visita a Berlim está "sendo o Oriente".