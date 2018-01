Bush terá encontro com premier japonês O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, planeja encontrar-se com o primeiro-ministro do Japão, Yoshiro Mori, no próximo dia 19, apesar do líder japonês estar enfrentando problemas políticos em casa, segundo informaram funcionários da Casa Branca. Mori, que assumiu o cargo de primeiro-ministro há um ano, está sob pressão para renunciar em meio à crise economia e escândalos políticos.