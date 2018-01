Bush termina visita à Colômbia e parte para a Guatemala O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, terminou neste domingo sua visita oficial de sete horas à Colômbia e partiu para a Guatemala, a quarta etapa de sua viagem pela América Latina. O avião presidencial dos EUA partiu às 18h40 (20h40 de Brasília) do Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), base aérea ao lado do aeroporto internacional Eldorado da capital colombiana, Bogotá. Durante sua curta estadia em Bogotá, em onde cerca de 21 mil homens das diferentes forças do Estado se encarregaram de sua segurança, Bush se comprometeu com o presidente colombiano, Álvaro Uribe, a trabalhar pela aprovação do Tratado de Livre Comércio (TLC), assinado pelos dois países e que está pendente da aprovação no Congresso dos EUA. Igualmente, disse que lutará para continuar o apoio ao Plano Colômbia contra o narcotráfico. Bush se reuniu também com afro-descendentes e, antes de se deslocar para o aeroporto, parou na embaixada de seu país em Bogotá, considerada uma das mais seguras do mundo.