Bush tira férias depois de sete meses no cargo Depois de apenas sete meses de trabalho, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, voará amanhã a seu rancho no Texas para iniciar um mês inteiro de férias, o mais longo período de descanso já desfrutado por um mandatário norte-americano desde os tempos de Richard Nixon. Prevendo que Bush acompanhará de perto os assuntos de governo mesmo durante suas férias, a mídia norte-americana já batizou o rancho do presidente, localizado no município texano de Crawford de "Casa Branca do oeste". Se Bush, que assumiu em 1º de janeiro deste ano, permanecer em Crawford, como está previsto, até 3 de setembro, ele igualará o recorde de Nixon de férias mais longas de um presidente em exercício do cargo. Atento às possíveis críticas nos Estados Unidos, onde um trabalhador comum tem direito a apenas duas semanas de descanso remunerado por ano, a Casa Branca se adiantou em afirmar que a temporada que Bush passará no Texas pode ser considerada "férias de trabalho".