Bush tira foto com vítimas da ditadura de Saddam Sete iraquianos cujas mãos foram amputadas por ordem de Saddam Hussein reuniram-se com o presidente George W. Bush, juntamente com o médico que os ajudou a colcar próteses. ?Estou honrado em apertão a mão de um corajoso cidadão iraquiano que teve uma mão amputada por Saddam Hussein, com seis outros cidadãos iraquianos que sofreram o mesmo destino?, disse Bush, apertando a nova mão de Qasim Ghida Kadhim nuam sessão de fotos no Salão Oval. ?Eles são exemplos da brutalidade do tirano?. Kadhim, um vendedor, e seis outros tiveram suas mãos amputadas cruelmente em 1995 em Abu Ghraib. Os homens haviam sido acusados de negociar com moeda estrangeira, incluindo dólares. Os seis outros são Laith Niema Aqar, joalheiro; Salah Hasan Zinad, executivo; Nazaar Abdulridha Joudi, joalheiro; Ala´a Hassan, vendedor de tecidos; Basim Ameer, gerente da Iraqi Media Network; and Hassan Al Gereawy, trabalhador.