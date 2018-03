Bush treinará 4 dias para ler teleprompter O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o presidente George W. Bush começará hoje a treinar seu discurso sobre o "estado da União", que será pronunciado na noite de terça-feira, diante de um teleprompter. Fleischer não esclareceu por que o presidente precisará de quatro dias de treino para ler um discurso numa tela eletrônica. Segundo o porta-voz, o pronunciamento de Bush vai concentrar-se em quatro temas: segurança doméstica e segurança nacional, com destaque para o Iraque; a situação da economia norte-americana; "tornar a América um país mais compassivo"; e o sistema de saúde pública dos EUA. "O presidente encara o discurso dobre o estado da União como um momento para falar sobre os grandes desafios, os principais desafios que nossa nação enfrenta domesticamente e no exterior. Ele vê isso como uma oportunidade para a sua geração, e para as pessoas que estão no governo hoje, enfrentarem esses desafios e lidarem com eles, e não passá-los para as gerações futuras", disse Fleischer.