Bush ultrapassa número de delegados necessário para candidatura O presidente George W. Bush venceu praticamente todas as primárias de seu Partido Republicano em uma disputa praticamente inexistente para a indicação de um candidato às eleições de novembro. Segundo uma contagem da Associated Press, Bush recebeu o apoio de 1.309 delegados, ultrapassando, assim, os 1.255 necessários para a nomeação dele. Houve primárias ou caucuses em Texas, Flórida, Mississippi e Louisiana. Vários Estados canelaram o processo de escolha de candidato. Nenhum outro desafiante republicano recebeu o apoio de qualquer delegado. A convenção do partido será realizada no final de agosto em Nova York.