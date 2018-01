Bush usará 11/9 para se reeleger Estrategista políticos da Casa Branca planejam utilizar o 11 de setembro para reeleger Bush. Segundo o The New York Times, que confirmou a notícia com fontes do partido Republicano em Washington, a equipe de Bush planeja iniciar a campanha de fato uma semana antes do 3° aniversário do atentado terrorista contra as torres gêmeas. A campanha deverá custar US$ 200 milhões, o maior valor já gasto por um candidato a presidência nos EUA. O custo cobriria gasto da temporada de primárias, em que democratas e republicanos decidem os nomes que irão concorrer nas eleições. Segundo o jornal nova-iorquino o valor é ?especialmente notável?, já que Bush enfrenta resistência para ser o indicado dentro do seu partido. A princípio, e já indicado pelo partido Republicano para o cargo, Bush faria um discurso acatando a decisão do partido. Em seguida a festa republicana seria conjugada com as homenagens aos mortos no 11 de setembro, acreditam os republicanos. A tese não parece muito sofisticada. Trata-se de identificar Bush com o combate ao terrorismo e seu papel na plano de segurança nacional. Assim, acreditam os estrategistas, o candidato democrata seria esquecido pelo noticiário nacional dos Estados Unidos no inicio de campanha. A fonte republicana que passou as informações ao NYT adiantou o tom que se seguirá às criticas ? como aproveitadores do trauma do 11/9 ou sobre a apatia da economia americana. ?Não estamos em 1991 (falando sobre o destino de Bush pai que venceu a primeira guerra do Golfo mas perdeu a eleição para o ex-governador do Arkansas, Bill Clinton). ?As pessoas vêem claramente isso como um capítulo em uma luta contra um novo tipo de ameaça?, disse um assessor de Bush acrescentando a última ameaça em que a atual administração ainda pode se agarrar para justificar a luta contra o terror: ?A Al Qaeda ainda está solta. A questão da segurança nacional deve permanecer muito forte?. Veja o especial :