Bush usará discurso para obter apoio doméstico Confrontado em casa e no exterior com crescentes dúvidas sobre a sabedoria e a legitimidade de desencadear uma guerra para desarmar o regime de Saddam Hussein, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, dirá hoje à noite que utilizará o discurso anual sobre o estado da nação, diante de uma sessão conjunta do Congresso, para mobilizar o apoio dos norte-americanos "para algumas grandes causas". Ele deverá afirmar não ter dúvidas de que os EUA estão à altura dos desafios, "porque somos um grande país". O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, adiantou que a fala de Bush, programada para começar às 21h em Washington (meia-noite em Brasília), seria apenas parcialmente dedicada à questão do Iraque e não conteria um ultimato a Saddam Hussein. Com sua popularidade em queda acelerada e a aura de invencibilidade que conquistou depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 posta em dúvida pelo desempenho medíocre da economia norte-americana, o aumento do desemprego nos primeiros dois anos de seu governo e uma séria derrapada na condução das complexas relações com a Coréia do Norte, Bush tem, de fato, outras questões tão urgentes quanto uma possível guerra no Golfo Pérsico a tratar com os norte-americanos. A mais importante delas é defender o ambicioso programa de estímulo econômico que apresentou no início do mês. Recebido com críticas entre os próprios senadores de seu Partido Republicano, a proposta, que prevê a eliminação de impostos sobre dividendos, terá que passar por mudanças consideráveis antes de virar lei. Outro desafio de Bush para esta noite é convencer os norte-americanos sobre seus planos de privatização parcial do sistema de seguridade social e de ampliação, também via privatização parcial, do seguro médico federal, cujos custos crescentes tornam-se proibitivos no ambiente de déficits fiscais crescentes produzidos pela combinação da política econômica de Bush com um crescimento anêmico. Mas, mesmo que tenha programado reservar apenas uma parte de sua fala ao Iraque, este era o tema pelo qual milhões de ansiosos americanos pretendiam medir o discurso de seu presidente. "O que o país espera do presidente hoje à noite é que ele passe da fase da declaração para a da persuasão", disse Sandy Berger, que foi conselheiro de segurança da Casa Branca no governo Bill Clinton. De fato, as sondagens de opinião divulgadas nos últimos dez dias apontaram, sem exceção, uma forte erosão da simpatia popular por Bush e uma oposição substancial dos norte-americanos a uma ação armada contra o Iraque. Cerca de metade das pessoas ouvidas nas várias pesquisas disseram que querem ver mais provas de que o regime de Saddam possui armas de destruição em massa. Por maioria ainda mais ampla, de 70%, elas manifestaram-se contrárias a uma nova guerra no Golfo Pérsico que não tenha o endosso formal do Conselho de Segurança na ONU. Fleischer disse hoje que, do ponto de vista da administração, tal endosso "é desejável mas não é mandatório". Entre aqueles que Bush precisa convencer hoje à noite sobre a conveniência política de uma solução militar do Iraque está ninguém menos do que o general reformado Norman Schwarzkhopf, que comandou as tropas dos EUA e dos países aliados na primeira Guerra do Golfo. Ecoando uma posição comum na população, o ex-general disse ao jornal The Washington Post que quer ver mais provas de que Saddam Hussein tem armas de destruição em massa. Schwarzhopf elogiou o desempenho do secretário de Estado Colin Powell, que era o chefe do estado-maior conjunto na Guerra do Golfo, mas não escondeu sua reservas em relação ao secretário da Defesa, Donald H. Rumsfeld, que é um dos arquitetos da estratégia belicosa de Washington. "Algums coisas que ele diz me preocupam", afirmou o ex-general, de 68 anos, que em Tampa, Flórida, onde está o comando central das forças armadas norte-americanas. Embora seu discurso, que deve ter audiência recorde, dirija-se primeiramente ao público doméstico, Bush usará a ocasião também para tentar ganhar a simpatia internacional para sua ofensiva anti-Saddam. Ele deverá lembrar que foi sob a liderança dos EUA, em seu governo, que o Conselho de Segurança aprovou por unanimidade, há dois meses, o retorno dos inspetores de armas ao Iraque. E usará o relatório que o chefe dos inspetores, Hans Blix, apresentou na segunda-feira ao Conselho de Segurança para martelar a tese segundo a qual Saddam Hussein mais uma vez não cumpriu a promessa de desarmamento que fez à ONU. Como parte do esforço político e diplomático para ganhar apoio e garantir a legitimidade de uma ação armada contra o Iraque, Rumsfeld terá uma sessão secreta amanhã com líderes do Congresso para passar-lhe algumas das provas que o executivo afirma possuir sobre as manobras do regime de Bagdá para enganar os inspetores da ONU. Powell deverá levar essas informações ao Conselho de Segurança na semana que vem.