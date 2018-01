Bush vai à França participar do 60º aniversário do Dia-D O presidente George W. Bush juntar-se-á aos outros líderes ocidentais para as cerimônias que marcarão o 60º aniversário da invasão aliada, na Segunda Guerra, o Dia-D. Bush aceitou o convite para a festa de 6 de junho na Normandia em um telefonema ao presidente francês Jacques Chirac, segundo informou o secretário de imprensa da Casa Branca, Scott McClellan. A invasão aliada, em 6 de junho de 1944, foi a primeira brecha na muralha atlântica criada por Hitler e levou à libertação da França e derrota da Alemanha nazista. As relações entre Bush e Chirac estiveram estremecidas por causa da posição da França sobre a guerra do Iraque. McClellan disse que Bush agradeceu Chirac ?por suas declarações peremptórias de apoio à luta contra o terrorismo, no dia seguinte aos ataques de Madri?, na semana passada, que mataram 202 pessoas. Chirac disse que a França ?participa da responsabilidade de demonstrar força e decisão na luta contra o terrorismo?, ainda segundo McClellan. Ele disse ainda que o presidente americano aproveitou a oportunidade para lembrar a importância do perdão à vasta dívida internacional do Iraque.