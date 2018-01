Bush vai à televisão fazer discurso de candidato presidente dos EUA, George W. Bush, usará o tradicional Discurso sobre o Estado da União, feito anualmente pelo chefe do Executivo, para lançar os temas de sua campanha pela reeleição. O discurso é transmitido pela televisão e tem audiência de dezenas de milhões de telespectadores. Bush argumentará que os EUA enfrentam grandes desafios e não devem se afastar das políticas atuais de guerra ao terrorismo e fortalecimento da economia. O presidente pretende dizer que a guerra no Iraque foi uma escolha acertada, mesmo frente à ausência das armas de destruição em massa que serviram de pretexto imediato para a intervenção militar. O argumento é de que o mundo é mais seguro sem Saddam Hussein no poder.