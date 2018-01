Bush vai discursar na Assembléia Geral da ONU em setembro O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, vai discursar perante a Assembléia Geral da ONU no dia 12 de setembro. De acordo com o porta-voz, Bush estará em Nova York desde a véspera, para cerimônias relacionadas ao primeiro aniversário dos ataques terroristas contra as torres do World Trade Center e o Pentágono. No noite do dia 11 e na manhã do dia 12 Bush conversará separadamente com alguns líderes mundiais, que estarão em Nova York em virtude da abertura da Assembléia Geral.