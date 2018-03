Bush vai intervir na greve dos portos da Costa Oeste O presidente norte-americano, George W. Bush, prepara-se para intervir na disputa trabalhista entre estivadores e controladores dos portos da Costa Oeste, que estão fechados há uma semana. Um conselho está sendo formado para fazer uma rápida avaliação do impacto econômico da paralisação e para determinar se as negociações estão sendo justas. As negociações foram rompidas na noite de ontem.