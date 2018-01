Bush vai participar de Cúpula da UE na Irlanda O presidente dos EUA, George W. Bush, aproveitou uma cerimônia em homenagem a St. Patrick para anunciar que irá à Irlanda em junho, para participar de uma reunião de cúpula da União Européia. Ele disse que a UE e os EUA vão fortalecer sua parceria no encontro. Essas relações andam abaladas pela diferença grande de posturas sobre a invasão liderada pelos EUA ao Iraque. Bush e o primeiro-ministro da Irlanda, Bertie Ahern, expressaram solidariedade na luta contra o terrorismo e lembraram as mais de 200 vítimas dos atentados em Madri na semana passada. O presidente dos EUA disse que ele e Ahern compartilham a mesma visão de uma paz duradoura para as pessoas da Irlanda do Norte, "livres do terror e da intimidação". "Eu clamo pelo fim permanente de toda a violência política", disse o presidente. "Não há lugar para paramilitares numa sociedade democrática", acrescentou. "A Europa e os EUA compartilham a determinação de superar os males do terrorismo", afirmou Ahern. "Na semana passada nós testemunhamos a destruição deliberada da vida humana em Madri. O terrorismo é uma afronta às nossas democracias. Estamos determinados em assegurar que o nosso povo estará protegido desse flagelo terrível."