Bush vai pedir mais de US$ 60 bi para gastar no Iraque A Casa Branca informou líderes do Congresso de que está preparando uma nova requisição orçamentária, num valor entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões, para ajudar a cobrir as despesas crescentes na ocupação militar e reconstrução do Iraque, informaram congressistas. Assessores no Congresso disseram que a Casa Branca discute uma série de opções para a questão. Uma delas prevê alocar US$ 55 bilhões para o Departamento de Defesa (Pentágono) e US$ 10 bilhões para reconstrução de infra-estrutura. A maior parte do dinheiro iria para o Iraque e uma pequena parte, para o Afeganistão. O montante seria quase o dobro do previsto pelo Congresso, segundo analistas da Casa, e reflete o aprofundamento dos gastos em cinco meses de ocupação. A requisição também é um reconhecimento, pelo governo, de que subestimou o custo de restaurar a ordem e reconstruir o país ocupado.