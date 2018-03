Bush vê progresso no Iraque e fala em reduzir tropa O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assegurou hoje que houve progresso significativo na guerra no Iraque e afirmou que "os terroristas estão em fuga" durante pronunciamento realizado hoje na Casa Branca. Ainda de acordo com o presidente americano, uma contínua melhora na situação permitirá aos EUA reduzirem seu contingente militar no país árabe. Bush anunciou ainda que a partir de hoje as missões dos militares americanos no Iraque serão reduzidas de 15 meses para um ano. "A redução diminuirá o fardo sobre nossas tropas e tornará a vida mais fácil para as maravilhosas famílias de nossos militares", disse Bush. Bush salientou que o comandante militar americano no Iraque, general David Petraeus, e o embaixador dos EUA em Bagdá, Ryan Crocker, "advertem que o progresso ainda é reversível, mas reportam o que parece ser um grau de durabilidade nos ganhos obtidos". "Estamos agora no terceiro mês consecutivo de redução substancial do nível de violência", celebrou o presidente americano.