Bush vence na Flórida, dizem TVs As redes de TV dos EUA ABC e CBS já prevêem uma vitória do presidente George W. Bush na Flórida, Estado que responde por 27 votos no Colégio Eleitoral e é parte central da estratégia eleitoral dos dois candidatos à Presidência dos EUA. A apuração parcial mostra uma vantagem de alguns pontos porcentuais para Bush, e a rede CNN vem mantendo cautela no caso da Flórida e evitando apontar um vencedor, por enquanto.