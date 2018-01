Bush venceria qualquer democrata na eleição presidencial O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, venceria as eleições contra qualquer candidato democrata se a disputa fosse hoje, segundo uma pesquisa divulgada neste sábado à noite pela Time/CNN. As eleições estão marcadas para 2004. Se o rival fosse o ex-comandante da OTAN, Wesley Clark, Bush seria reeleito por 49% a 42%. Contra o senador por Massachusetts, John Kerry, ele registraria uma diferença maior: 49% contra 41%. O republicano também venceria o ex-governador de Vermont, Howard Dean, o deputado pelo Missouri Richard Gephardt, o senador de Connecticut Joseph Lieberman, todos por 52% a 39%, de acordo com o levantamento. A pesquisa revela que Dean está na frente da candidatura presidencial dos democratas - são nove pré-candidatos -, com 19% dos votos a seu favor. Depois seguem Clark (12%), Lieberman (11%), Kerry (9%) e Gephardt (6%). A pesquisa ouviu 1.300 eleitores e tem uma margem de erro de 2,7%.