Bush vetou ataque a fábrica no Iraque, diz TV americana Agências do governo americano planejavam um ataque contra laboratórios químicos localizados ao norte do Iraque, mas a operação foi rejeitada pelo presidente George W. Bush, informou a ABC News. A CNN havia dito antes que um plano de ataque estava sendo considerado, mas que o presidente ainda não teria tomado uma decisão final. O correspondente da CNN no Departamento de Defesa dos EUA disse que as instalações para fabricação de armas e os laboratórios biológicos não são controlados por Saddam Hussein. Os eventuais alvos estariam localizados dentro da área de exclusão aérea, controlada por curdos iraquianos. Fontes oficiais disseram que, de acordo com a inteligência, as instalações estariam sendo operadas por grupos ligados à rede Al-Qaeda, de Osama bin Laden. A CNN disse ainda que a inteligência americana havia indicado que a Al-Qaeda estaria operando no norte do Iraque.