Bush visita áreas inundadas no país O presidente americano, George W. Bush, visitou ontem áreas afetadas por enchentes no Meio-Oeste dos EUA. As fortes chuvas na região deixaram 24 mortos. Ontem, foram intensificados os trabalhos para conter o nível da água do Rio Mississippi e evitar mais transbordamentos. Bush pediu ajuda federal para as vítimas das áreas inundadas.