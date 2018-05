Bush visita ponte que desabou no Rio Mississippi O presidente dos EUA, George W. Bush, visitou ontem os escombros da ponte que desabou no Rio Mississippi na quarta-feira, deixando cinco mortos, oito desaparecidos e quase cem feridos. Pela manhã, Bush sobrevoou a ponte de helicóptero por 10 minutos e depois percorreu a área afetada, acompanhando as buscas e conversando com sobreviventes. Criticado pela demora de sua administração em responder à tragédia causada pelo furacão Katrina no sul dos EUA, em 2005, Bush não perdeu tempo em se pronunciar sobre a nova tragédia. "Vamos reduzir a burocracia e reconstruir a ponte o mais rápido possível. As pessoas dependem dela", disse o presidente. Em Washington, o Congresso americano pediu a liberação de US$ 250 milhões para a recuperação da ponte.