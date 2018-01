Bush visita regiões afetadas por furacão Em sua terceira viagem de campanha à Flórida, o presidente George W. Bush visitou hoje as áreas mais atingidas no estado pelo furacão Ivan, que destruiu milhares de casas e danificou estradas e pontes. Bush também foi ao Alabama, outro estado afetado. O Ivan matou 49 pessoas em Estados sulistas dos EUA, depois de passar pelo Caribe, onde provocou 70 mortes. Bush prometeu mais ajuda do governo às populações atingidas da Flórida, um Estado-chave para as eleições de novembro, atingido também em agosto pelos furacões Charley e Frances. Em Orange Beach (Alabama), Bush afirmou que "o mais assombroso destas catástrofes é como o povo americano reage às circunstâncias". Ivan foi rebaixado à categoria de tempestade tropical.