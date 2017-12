Bush visitará Brasil e Uruguai em março, diz Montevidéu O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, incluirá Brasil e Uruguai na sua turnê pela América Latina no mês que vem, disse na quarta-feira o governo de Tabaré Vázquez. A presidência uruguaia informou em seu site que Bush visitará o país no começo de março, em reciprocidade à passagem de Vázquez por Washington em maio de 2006. O texto diz que a viagem ainda será oficialmente anunciada pela Casa Branca, e que o itinerário vai incluir também Brasil, Guatemala, México e Colômbia. A imprensa local disse que a visita é vista como um novo gesto de aproximação entre os dois países e poderia resultar em um tratado comercial. Segundo os jornais uruguaios, Bush passaria dois dias no país. No final de janeiro, EUA e Uruguai firmaram um acordo-marco de comércio (Tifa, na sigla em inglês), e alguns integrantes do governo uruguaio não descartam a possibilidade de que esse esquema evolua para um Tratado de Livre-Comércio (TLC). Mas essa possibilidade afastaria o Uruguai do Mercosul, formado também por Brasil, Argentina, Venezuela e Paraguai, pois os estatutos do bloco sul-americano proíbem esse tipo de pacto unilateral. Brasil e Argentina, os principais sócios do Mercosul, vêem com receio que os países menores (Uruguai e Paraguai) ameacem selar convênios fora do bloco como método de pressão contra as atuais assimetrias internas. Tabaré Vázquez visitou Bush em Washington no começo de maio de 2006, quando ambos decidiram manter as negociações para ampliar o comércio. Após entrevista coletiva conjunta, Vázquez convidou Bush para pescar no Uruguai, e o norte-americano respondeu positivamente, rindo. A última visita de um presidente norte-americano ao Uruguai foi a de George Bush, pai do atual presidente, em 1990.