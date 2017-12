Bush visitará o Peru em março A primeira viagem do presidente George W. Bush à América do Sul será ao Peru. A Casa Branca anunciou que o líder americano visitará Lima no dia 23 de março, um dia depois de participar de uma conferência internacional sobre financimento do desenvolvimento em Monterrey, México. Esta é a segunda vez que Bush vai ao México. Segundo a Casa Branca, em Lima Bush discutirá com o presidente Alejandro Toledo "esforços mútuos para fortalecer a democracia, o livre comércio e o primado da lei no hemisfério". De Lima, o presidente viajará para El Salvador, onde pretende tratar da proposta que anunciou, recentemente, de um acordo de livre comércio entre os EUA e os países da América Central. O Brasil, que chegou a ser considerado como um dos possíveis destinos da primeira visita do líder americano à América do Sul, não fez nenhuma gestão especial nesse sentido. A viagem de Bush ocorrerá apenas duas semanas depois de ele anunciar novas barreiras protecionistas em favor da indústria siderúrgica dos EUA.