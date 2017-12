Bush visitará OEA para falar da Alca O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, visitará hoje a sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington, onde falará sobre comércio aos países do hemisfério. A visita, que coincide com a III Cúpula das Américas neste final de semana em Quebec (Canadá), está sendo considerada um gesto concreto de aproximação dos EUA com a região. A Casa Branca não informou o tema que será tratado por Bush durante uma sessão protocolar no Conselho Permanente da OEA. A assessora do presidente para segurança, Condoleeza Rice, no entanto, adiantou que o assunto será a Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Esta será a primeira vez que um presidente dos EUA visita a OEA antes de uma cúpula presidencial.