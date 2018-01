Bush volta a cair da bicicleta Em sua bicicleta mountain bike de alta performance, o presidente dos EUA, George W. Bush, desceu colinas, cruzou arbustos e terminou de costas no chão. Um pouco abalado, o líder da nação mais poderosa do mundo levantou-se, sacudiu a poeira e voltou a pedalar, com lama nas costas e um corte no joelho. ?Na minha idade, a gente se preocupa mais com o benefício cardiovascular? de um exercício, disse o presidente. Pedalar pelo rancho que possui no Texas também tem a capacidade de ?limpar a cabeça?, diz o presidente, explicando por que desistiu de seu exercício anterior, a corrida. ?Meu joelho direito?, comenta. ?Correr é bem doloroso agora?. Quedas são comuns em mountain biking, e Bush já recebeu alguns ?batismos? no esporte. Em 22 de maio ele arranhou o queixo, lábio superior, nariz, mão direita e ambos os joelhos numa queda. No dia seguinte, o agente do Serviço Secreto que pedalava atrás dele foi ao chão em alta velocidade, quebrando uma clavícula e três costelas.