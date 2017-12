Bush volta a falar em unidade contra o terrorismo, guerra e vitória O presidente de Estados Unidos, George W. Bush, durante cerimônia religiosa na Catedral de Washington, hoje no início da tarde, insistiu na unidade dos americanos e da comunidade internacional contra o terrorismo. E voltou a falar em guerra e em vitória: "O conflito começou em um momento escolhido por outros. Mas ele vai terminar na hora de nossa escolha", afirmou. ?Devemos nos manter fortes e rezar?, disse Bush, para superar "as feridas que ainda são muito recentes". O presidente destacou a coragem dos norte-americanos - ?vocês não estão sozinhos? - que, neste momento, estão voltados para as atividades de resgate em Nova York, e relatou algumas histórias de pessoas que deram sua vida para salvar outras. Bush finalizou seu discurso de forma emocionada: "Nada pode nos afastar do amor de Deus". A cerimônia religiosa, em homenagem às vítimas dos atentados de terça-feira, durou uma hora e meia. Bush estará nesta tarde em Nova York.