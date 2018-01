Bush volta a ser eleito "Pessoa do Ano" pela Time Pela segunda vez, o presidente George W. Bush foi eleito "Pessoa do Ano" pela revista Time. Ao ser reeleito em novembro, Bush "reenquadrou a realidade para se adequar a seus critérios e apostou seu destino - e o nosso - em sua fé no poder da liderança", segundo justificaram os editores da Time na edição que chegará às bancas na segunda-feira. Falando à revista, Bush atribuiu sua vitória sobre o senador democrata John Kerry à sua política externa e às guerras que ele iniciou no Afeganistão e no Iraque. "A eleição era sobre o emprego da influência americana", disse Bush.