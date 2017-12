Bush vota e espera resultado ainda hoje O presidente dos Estado Unidos, George W. Bush, votou esta manhã em Crawford, Texas, manifestando o desejo de que o resultado da eleição seja conhecido ainda hoje. "Minha esperança é que as eleições terminem esta noite", disse. Em 2002, o vencedor só foi confirmado 36 dias após a votação. "A eleição está nas mãos do povo", afirmou. Empatado com o democrata John Kerry nas pesquisa, Bush segue para Ohio - um dos Estados onde a eleição é mais equilibrada - e depois para Washington, onde aguardará as apurações. "O mundo observa como funciona a nossa grande democracia e não há nada melhor para nosso sistema que as eleições sejam concluídas esta noite", afirmou logo após votar na companhia da esposa Laura e das filhas gêmeas Jenna e Barbara. Bush manifestou confiança na vitória e prometeu "liderar o país, unir o povo e garantir um Estados Unidos mais seguro". Para o candidato à reeleição, os norte-americanos irão decidir o seu voto em função dos "grandes temas da guerra e paz e da economia". "A pergunta é: Em quem confiam para dar segurança para este país? Em quem confiam para liderar com firmeza e determinação para proteger o povo dos Estados Unidos", disse. Bush também enviou uma mensagem ao adversário Kerry. "Eu desejo o melhor para ele. Ele e eu estamos exatamente na mesma posição. Nós demos tudo. Estou seguro que de que ele está feliz assim como eu, de que a campanha tenha chegado ao final", afirmou.