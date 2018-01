Bustani diz que sua saída ofende o governo brasileiro O ex-diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) José Maurício Bustani, destituído do cargo por pressão dos Estados Unidos no mês passado, disse nesta terça-feira que sua saída foi uma "ofensa" ao governo brasileiro. "O que os americanos fizeram, ao destituir o diretor-geral da organização sem acusação, sem direito a defesa, eu considero que é uma ofensa a uma escolha feita pelo governo brasileiro", disse, após participar de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Bustani lembrou que foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso - a quem só reserva elogios. O mesmo não vale para o Ministério das Relações Exteriores. Ainda que não tenha criticado de forma explícita a diplomacia brasileira, ele deixou claro o descontentamento com a atuação do Ministério das Relações Exteriores no confronto diplomático com o governo norte-americano, quando tentou permanecer no cargo e foi destituído pela maioria dos países da Opaq que seguiram a orientação de Washington. "Te garanto que se alguém fosse ameaçar destituir o Mike Moore (diretor-geral da Organização Mundial de Comércio), o país dele (Nova Zelândia) ia tomar a iniciativa de... foi indicado por ele ou não foi?", disse Bustani, tentando mostrar como teria sido frágil a ação do Itamaraty em sua defesa. Indagado se havia faltado apoio mais enfático, ele respondeu: "Deixo essa pergunta ao governo brasileiro. Da parte do presidente da República, tenho certeza que não. O presidente foi durante todo o período, extremamente amigo e compreensivo em relação às dificuldades que eu estava enfrentando. Fui escolhido por ele." O ex-diretor da Opaq contou ter participado, há algumas semanas, de um programa de televisão na rede britânica BBC, com a presença também do subsecretário de Estado dos EUA, John Bolton. Nesse programa, segundo ele, Bolton teria declarado que o governo brasileiro concordava com a saída do embaixador. O líder do governo no Senado, Artur da Távola (PSDB-RJ), afirmou que o Ministério das Relações Exteriores enviou memorandos às embaixadas brasileiras em dezenas de países-membros da Opaq e a organismos multilaterais internacionais defendendo a permanência de Bustani no cargo. Para o senador Jefferson Péres (PDT-AM), porém, o governo poderia ter sido "politicamente mais agressivo". Essa é a opinião do senador Eduardo Suplicy (PT-SP). "Não se poderia ter aceitado com tanta facilidade", disse Suplicy. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores pretendem aprovar moção de repúdio à atitude dos Estados Unidos e de apoio a Bustani e planejam reunir os Legislativos da América do Sul para protestar contra a política externa do governo George W. Bush.