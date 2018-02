Bustani nega ter criticado governo brasileiro O embaixador brasileiro José Maurício Bustani, afastado no dia 4 do cargo de cônsul-geral do Brasil em Londres, defendeu-se hoje das acusações de que teria criticado o Brasil. "Não sou traidor da Pátria. Sou fiel ao meu País", disse o embaixador. Ele explicou que apenas ?divergiu publicamente? da posição do chanceler Celso Lafer em relação à campanha dos EUA para destituí-lo da direção-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, ?por estar convencido de que ela não era correta?.