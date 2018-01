Busto de 11 t pode ser de Nefertari Um busto de 3,5 metros de altura e pesando 11 toneladas, foi encontrado em Tell Basta, no Delta do Nilo, por uma equipe egípcio-germânica de arqueólogos. O busto pode ser de Nefertari, esposa de Ramsés II, ou de sua filha Merit Amon.