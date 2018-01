Butão é o primeiro país do mundo a banir o fumo O Butão, reino no Himalaia, proibiu nesta sexta-feira o consumo de cigarros em locais públicos e a venda de fumo. É o primeiro país do mundo a tomar essa medida. A decisão de banir o consumo e a venda foi imposta hoje. Entre as justificativas estão a necessidade de promover o bem-estar da população e proteger o meio ambiente. Quem não se livrar do vício, pode importar cigarros para uso pessoal e consumi-los em casa.