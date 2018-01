Cabeças degoladas são lançadas em baile no México Homens armados invadiram um bar de uma cidade mexicana na madrugada desta quarta-feira e lançaram cinco cabeças decapitadas na pista de dança, informou a mídia local. Segundo testemunhas, por volta da 1h30 (horário local), um grupo de homens fortemente armados disparou para o ar ao entrar num bar em Uruapán, Estado de Michoacán, ordenou que as pessoas se jogassem ao chão e lançou uma bolsa plástica com as cinco cabeças dentro dela. Até a tarde de hoje, a polícia ainda não havia identificado as vítimas. O jornal Reforma publicou uma foto das cabeças esparramadas pela pista de dança. Junto a elas havia um cartaz que dizia: "A família não mata em troca de dinheiro. Não mata mulheres. Não mata inocentes. Só morre quem deve morrer. Cortar a cabeça das pessoas. Isto é justiça divina". Um porta-voz da Procuradoria Geral da República em Michoacán confirmou o ocorrido e disse que ninguém havia sido detido em conexão aos assassinatos. A fonte afirmou que não tinha autorização para revelar seu nome nem outros detalhes. A recente detenção de chefões do narcotráfico no México desatou uma guerra ainda mais brutal entre os cartéis que buscam controlar as rotas do contrabando aos Estados Unidos e outros países. Em Acapulco, seis cabeças decapitadas foram encontradas no decorrer deste ano. Uma foi encontrada em uma das praias da cidade, enquanto o resto foi lançado em frente a edifícios governamentais. Nos últimos meses, cabeças degoladas também foram encontradas em outros Estados, como baixa Califórnia e Nuevo León.