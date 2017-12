Cabeleireiros são presos por imitar penteado A polícia religiosa do Taleban prendeu 22 cabeleireiros acusados de propagarem cortes de cabelo no estilo ocidental, conhecidos em Cabul como "Titanic", por imitar o penteado do ator Leonardo DiCaprio, astro do filme de James Cameron. Segundo o Ministério dos Vícios e das Virtudes - responsável por impor a visão da milícia sobre as leis islâmicas -, o estilo de cabelo é ofensivo. Para os Talebans, o cabelo não pode encobrir a testa, pois interfere na habilidade de uma pessoas fazer suas preces. Cerca de 95% do território do Afeganistão é controlado pela milícia Taleban, que impõe uma versão muito rígida do Corão. O Taleban também proíbe qualquer tipo de entretenimento e demanda que os homens deixem a barba crescer.