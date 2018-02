'Cabos suspeitos' fazem voo da Delta retornar para o aeroporto JFK, em NY

WASHINGTON - Um voo da companhia Delta que saiu do aeroporto JFK, em Nova York, e seguia para a Espanha, retornou para a base aérea de onde decolou, na noite de quinta-feira, 12. Uma aterrissagem de emergência foi realizada depois que "cabos suspeitos" foram encontrados no banheiro da aeronave, informou a rede "NBC".

O voo Delta 126 decolou com destino a Madri aproximadamente às 20h10 locais. Pouco depois, membros da tripulação foram alertados que cabos haviam sido cortados em um lavabo da aeronave, pelo que as autoridades decidiram voltar ao aeroporto de origem. O avião aterrissou novamente em Nova York às 21h45, enquanto os passageiros foram retirados e as autoridades iniciaram a revisão da aeronave.

Segundo a emissora "CBS", uma unidade antibomba da Polícia do aeroporto foi chamada ao local para inspecionar a aeronave.