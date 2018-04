Cabral coloca bombeiros à disposição para ajuda no Haiti O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), contou que em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem colocou profissionais de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio e um hospital de campanha à disposição para ajudar no Haiti, onde um terremoto na terça-feira pode ter matado entre 30 mil e 50 mil pessoas. Segundo Cabral, estão indo entre 25 e 30 profissionais de resgate. O governador deu as declarações em entrevista coletiva após evento no Palácio Laranjeiras de anúncio de aumento da capacidade de produção da fábrica de caminhões e ônibus da MAN em Resende, no sul fluminense.