Cabul é bombardeada pela manhã Um avião bombardeou hoje a região noroeste da cidade de Cabul , capital do Afeganistão, por volta das 9h30 locais (2h, em Brasília). Os guerrilheiros do Taleban, que controlam o país, responderam ao bombardeio, mas não conseguiram atingir o alvo. Em um outro ataque, na cidade de Badgus, província a oeste do Afeganistão, 12 pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas, informou o Ministério da Informação do Taleban. As informações não puderam ser confirmadas por uma fonte independente. Leia o especial