Cabul e MAzar-e-Sharif são bombardeadas Aviões americanos voltaram a bombardear posições do Taleban nesta segunda-feira. Desta vez, os ataques foram direcionadas contra postos nos arredores de Cabul e de Mazar-e-Sharif, com o objetivo de liberar o caminho para soldados da Aliança do Norte, que se opõe ao atual regime do Afeganistão. Os comandantes da Aliança do Norte disseram que foram bombardeadas duas bases altamente fortificadas do Taleban em Mazar-e-Sharif. Em Cabul, a Bakhtar, agência de notícias do Taleban, informou que os aviões americanos bombardearam postos localizados a cerca de 50 quilômetros ao norte da cidade.