Cabul quer investigar alegações de crime de guerra O governo do Afeganistão está disposto a investigar alegações de que os combatentes afegãos teriam cometido crimes de guerra durante sua campanha para derrotar o regime do Taleban no ano passado, segundo o representante especial da ONU no país, Lakhdar Brahimi. Falando no Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, Brahimi disse também que os líderes do norte do Afeganistão estariam dispostos a cooperar com o governo central caso recebessem garantia de imparcialidade. "A administração transitória e a Comissão Afegã de Direitos Humanos concordaram que uma investigação em vários locais, inclusive um ou mais onde os corpos presumivelmente foram vítimas do Taleban, poderá ser agora iniciada", afirmou Brahimi Segundo o representante da ONU, a segurança dos grupos de investigadores e das testemunhas também precisa ser assegurada. A ONU conduziu investigações preliminares sobre uma cova comum encontrada em Dasht-e-Leily - no norte do Afeganistão -, mas suspendeu os trabalhos mais tarde alegando que as autoridades afegãs precisariam proteger as testemunhas de represálias.