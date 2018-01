Cabul registra 1º caso de pólio desde queda do Taleban Autoridades afegãs lançaram hoje uma campanha de vacinação contra a poliomielite depois de uma menina de Cabul ter sido diagnosticada com a doença. Trata-se do primeiro caso de paralisia infantil na capital do Afeganistão desde a queda do Taleban, no fim de 2001.